какие есть среды обитания??????
Биология
какие есть среды обитания??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть 4 среды обитания: водная, наземная (воздушная), почвенная тело организма( используемая паразитами).
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