Картофель содержит 20% крахмала,а овес-60%.Сколько надо взять картофеля,чтобы в нем содержать столько же крахмала, сколько его содержится в 2кг овса?
Математика
Картофель содержит 20% крахмала,а овес-60%.Сколько надо взять картофеля,чтобы в нем содержать столько же крахмала, сколько его содержится в 2кг овса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
крахмала в 2кг овса - 2*0.6=1.2 х*0.2=1.2 х=6 кг - картофеля
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