Картофель содержит 20% крахмала,а овес-60%.Сколько надо взять картофеля,чтобы в нем содержать столько же крахмала, сколько его содержится в 2кг овса?

Математика

Картофель содержит 20% крахмала,а овес-60%.Сколько надо взять картофеля,чтобы в нем содержать столько же крахмала, сколько его содержится в 2кг овса?

Автор: Гость