Що означають фразеологізми "Тримати на ложці" та "втапити в ложці води"?
Қазақ тiлi
Що означають фразеологізми "Тримати на ложці" та "втапити в ложці води"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Втопити в ложці води означає завдати кому-небудь великих прикростей чи згубити когось з будь-якого приводу, через дрібниці.
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