периметр прямоугольника равен 60 см. ширина прямоугольника на 4 см меньше длины.Чему равна длина и ширина прямоугольника?
Математика
периметр прямоугольника равен 60 см. ширина прямоугольника на 4 см меньше длины.Чему равна длина и ширина прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/2=30 30-4=26 60-26=34 26/2=13-ширина 34/2=17длина
Гость:
(х+(х-4))*2=602х+2х-8=604х=60+84х=68х=68/4х=17-одна сторона17-4=13-вторая сторона(17+13)*2=60
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