периметр прямоугольника равен 60 см. ширина прямоугольника на 4 см меньше длины.Чему равна длина и ширина прямоугольника?

Математика

периметр прямоугольника равен 60 см. ширина прямоугольника на 4 см меньше длины.Чему равна длина и ширина прямоугольника?

Автор: Гость