подумайте, какие определения применяют для характеристики подросткового возраста
География
подумайте, какие определения применяют для характеристики подросткового возраста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бунтарский, сложный, трудный, переходный, импульсивный (эмоциональный), противоречивый. Взросление, становление личности, поиски себя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из пункта А в пункт В туристы проплыли на катере по течению реки, а обратно вернулись на теплоходе. Скорость течения 2 км\ч., собственная скорость ...