подумайте, какие определения применяют для характеристики подросткового возраста

География
подумайте, какие определения применяют для характеристики подросткового возраста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бунтарский, сложный, трудный,  переходный, импульсивный (эмоциональный), противоречивый. Взросление, становление личности, поиски себя.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Подумай , почему сложился обычай начинать год 1 марта или 1 сентября?
Ответить
Математика
Из пункта А в пункт В туристы проплыли на катере по течению реки, а обратно вернулись на теплоходе. Скорость течения 2 км\ч., собственная скорость ...
Ответить
Математика
выразить в радианах углы 40 градусов 160 и 310
Ответить
Математика
(18-7)+14; (x-75)+16 Назовите слагаемые в сумме
Ответить
Биология
Части рефлекторной дуги (Честь рефлекторной дуги - функция) Рабочая тетрадь стр. 15
Ответить