Подумай , почему сложился обычай начинать год 1 марта или 1 сентября?

Французский язык
Подумай , почему сложился обычай начинать год 1 марта или 1 сентября?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как раньше все события были связаны с полевыми работами, то и все праздники отмечали до начала или после окнчания полевых работ и поэтому год начинался или с приходом весны и началом сева или осенью, после сбора урожая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из пункта А в пункт В туристы проплыли на катере по течению реки, а обратно вернулись на теплоходе. Скорость течения 2 км\ч., собственная скорость ...
Ответить
Математика
выразить в радианах углы 40 градусов 160 и 310
Ответить
Математика
(18-7)+14; (x-75)+16 Назовите слагаемые в сумме
Ответить
Биология
Части рефлекторной дуги (Честь рефлекторной дуги - функция) Рабочая тетрадь стр. 15
Ответить
Қазақ тiлi
Скласти текст опис, роздум, розповідь на тему "Танець осіннього листка"
Ответить