Подумай , почему сложился обычай начинать год 1 марта или 1 сентября?
Французский язык
Подумай , почему сложился обычай начинать год 1 марта или 1 сентября?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как раньше все события были связаны с полевыми работами, то и все праздники отмечали до начала или после окнчания полевых работ и поэтому год начинался или с приходом весны и началом сева или осенью, после сбора урожая
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