Части рефлекторной дуги (Честь рефлекторной дуги - функция) Рабочая тетрадь стр. 15

Биология
Части рефлекторной дуги (Честь рефлекторной дуги - функция) Рабочая тетрадь стр. 15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рефлекторная дуга-путь нервных импульсов при рефлексе. Ее составляющие: рецептор, чувствительный нейрон, вставочный нейрон (находится в пределах центральной нервной системы), исполнительный нейрон,  орган,отвечающий на раздражение
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