Части рефлекторной дуги (Честь рефлекторной дуги - функция) Рабочая тетрадь стр. 15

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Рефлекторная дуга-путь нервных импульсов при рефлексе. Ее составляющие: рецептор, чувствительный нейрон, вставочный нейрон (находится в пределах центральной нервной системы), исполнительный нейрон, орган,отвечающий на раздражение