5% в первой связке и 40% и во второй связке книг учебники по математикеюиз 140 книг в двух связках 30% учебники по математике.сколько книг в первой связке?  

Математика
5% в первой связке и 40% и во второй связке книг учебники по математикеюиз 140 книг в двух связках 30% учебники по математике.сколько книг в первой связке?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно решить через сухую массу но я предпочитаю составить систему уравнений: а+в=140 а*0,05+в*0,4=140*0,3  и решая эту неосложненную ничем систему получаем а=40 в=100
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