5% в первой связке и 40% и во второй связке книг учебники по математикеюиз 140 книг в двух связках 30% учебники по математике.сколько книг в первой связке?

Математика

5% в первой связке и 40% и во второй связке книг учебники по математикеюиз 140 книг в двух связках 30% учебники по математике.сколько книг в первой связке?

Автор: Гость