ПРИДУМАЙТЕ И ЗАПИШИТЕ ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ГЛАГОЛАМИ В ПРШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА.

Русский язык
ПРИДУМАЙТЕ И ЗАПИШИТЕ ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ГЛАГОЛАМИ В ПРШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пришёл домой. Катя гуляла в парке. Озеро потускнело от тины. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в шеренге учащихся катя 15-ая с начала и 16-ая с конца.сколько всего учащихся в шеренге?
Ответить
Алгебра
Прибыль, полученая фирмой за первые два квартала текущего года, составила 126000 рублей, причём прибыль, полученная во втором квартоле, была на 10%...
Ответить
Математика
Какие свойства 0 и 1?нужно записать с помощью букв.Составте программу действий и вычислите: (418:418-0*75)*(62-62)+(89*1):89=
Ответить
Математика
вящике лежит 100 флажков-красные,зеленые,желтые и синие.какое наименшее количество флажков нужно взять не смотря в ящик чтобы среди них было не мен...
Ответить
Алгебра
Периметр треугольника АВС равен 15,5 см. Найти длины сторон этого треугольника, если АВ отнорсится к ВС как 3 к 5, а ВС относится к АС как 2 к 3.
Ответить