ПРИДУМАЙТЕ И ЗАПИШИТЕ ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ГЛАГОЛАМИ В ПРШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА.
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ПРИДУМАЙТЕ И ЗАПИШИТЕ ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ГЛАГОЛАМИ В ПРШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пришёл домой. Катя гуляла в парке. Озеро потускнело от тины.
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