ПРИДУМАЙТЕ И ЗАПИШИТЕ ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ГЛАГОЛАМИ В ПРШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА.

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ПРИДУМАЙТЕ И ЗАПИШИТЕ ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ГЛАГОЛАМИ В ПРШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА.

Автор: Гость