Какие свойства 0 и 1?нужно записать с помощью букв.Составте программу действий и вычислите: (418:418-0*75)*(62-62)+(89*1):89=

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На 0 делить нльзя.если из числа вычесть это же число,получится 0.Если вычесть из числа или прибавить к числу 0,получится то же число.Если число умножить или разделить на 1,получится тоже число.если число разделить на само себя,то получится 1 1)В первой скобке деление,потом 2)умножение в первой скобке3)вычитание в первой скобке4)вычитание во второй скобке5)умножение в третьей скобке6)умножение первои и второй скобки7)деление третьей скобки на 89 и 8)сложение результатов 6 и 7 действий РЕШЕНИЕ: 1)418:418=1 2)0*75=0 3)1-0=1 4)62-62=0 5)89*1=89 6)1*0=0 7)89:89=1 8)0+1=1 Кажется так