С двух ЖД станций расстояние между которыми 124 км, одновременно в противоположных направлениях отправились 2 поезда. Через 1 ч 45 мин расстояние между поездами стало равно 369 км. Отношение скорости первого поезда к скорости в...

Математика

С двух ЖД станций расстояние между которыми 124 км, одновременно в противоположных направлениях отправились 2 поезда. Через 1 ч 45 мин расстояние между поездами стало равно 369 км. Отношение скорости первого поезда к скорости второго равно 3:2.Найдите скорость каждого поезда.

Автор: Гость