С двух ЖД станций расстояние между которыми 124 км, одновременно в противоположных направлениях отправились 2 поезда. Через 1 ч 45 мин расстояние между поездами стало равно 369 км. Отношение скорости первого поезда к скорости в...
Математика
С двух ЖД станций расстояние между которыми 124 км, одновременно в противоположных направлениях отправились 2 поезда. Через 1 ч 45 мин расстояние между поездами стало равно 369 км. Отношение скорости первого поезда к скорости второго равно 3:2.Найдите скорость каждого поезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч45мин = 1,75 часа х - одна часть 3х км/ч - скорость первого поезда 2х км/ч - скорость второго поезда 2х+3х=5х км/ч - скорость удаления 1,75*5х+124=369 8,75х=245 х=28 28*3=84 (км/ч) - скорость первого поезда 28*2=56 (км/ч) - скорость второго поезда
Гость:
1ч45мин=1,75ч 369-124=245км проехали поезда 245/1,75=140км/ч скорость удаления так как отношение скорости первого поезда к скорости второго равно 3:2, то имеем 5 частей(3+2=5)⇒ 140/5=28км - одна часть 28*2=56км/ч скорость первого 28*3=84км/ч скорость второго
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