двигаясь по течению реки,самоходная баржа прошла 60 км за 5 часов.Найдите собственную скорость баржи если скорость течения 1км/ч
Математика
двигаясь по течению реки,самоходная баржа прошла 60 км за 5 часов.Найдите собственную скорость баржи если скорость течения 1км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60:5=12 км\час -скорость баржи по течению реки 2) 12-1=11 км\час - собственная скорость баржи ответ: 11 км\час
Гость:
60 : 5 = 12 км/ч скорость баржи по течению 12 - 1 = 11 км/ч собственная скорость баржи. Ответ. 11 км/ч.
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