двигаясь по течению реки,самоходная баржа прошла 60 км за 5 часов.Найдите собственную скорость баржи если скорость течения 1км/ч

Математика

двигаясь по течению реки,самоходная баржа прошла 60 км за 5 часов.Найдите собственную скорость баржи если скорость течения 1км/ч

Автор: Гость