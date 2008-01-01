гусь тяжелее утки на 2кг, но легче шенка на 3кг. на сколько килограмм утка легче щенка
Математика
гусь тяжелее утки на 2кг, но легче шенка на 3кг. на сколько килограмм утка легче щенка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса утки +2кг=масса гуся, масса гуся+3 кг=масса щенка 1) 3+2=5 кг - на столько утка легче щенка ответ: на 5 кг
Гость:
утка легче гуся на 2кг а гусь легче щенка на 3кг значит утка легче щенка на 5кг
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