гусь тяжелее утки на 2кг, но легче шенка на 3кг. на сколько килограмм утка легче щенка

Математика
гусь тяжелее утки на 2кг, но легче шенка на 3кг. на сколько килограмм утка легче щенка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса утки +2кг=масса гуся, масса гуся+3 кг=масса щенка   1) 3+2=5 кг - на столько утка легче щенка ответ: на 5 кг
Гость:
утка легче гуся на 2кг а гусь легче щенка на 3кг значит утка легче щенка на 5кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Какой цифрой оканчивается разност 8 в степени 2009 и 7 в степени 2008?
Ответить
Математика
Если писец может за 8 дней написать 15 листов, сколько понадобится писцов что бы написать 405 листов за 9 дней? Желательно подробное решение
Ответить
Русский язык
Сочинение "Дом который украшает (не украшает) нашу улицу"
Ответить
Физика
На сколько изменится температура воды в стакане,если ей сообщить количество теплоты ,равное 10 Дж? Вместимость стакана принять равной 200см в кубе
Ответить
Қазақ тiлi
Намалюйте таблицю .Заповніть її за поданим зразком, використовуючи  в різних часових формах. зразок- хороший: той хто завжди поділиться зі мною сво...
Ответить