Если писец может за 8 дней написать 15 листов, сколько понадобится писцов что бы написать 405 листов за 9 дней? Желательно подробное решение

Гость: Гость:

1) 15\8=1.875 листа в день пишет один писец 2) 1.875*9=16.875 листов за 9 дней напишет один писец 3) 405:16.875=24 писца нужно чтобы написать 405 листов за 9 дней ответ: 24 писца