Сочинение "Дом который украшает (не украшает) нашу улицу"
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Сочинение "Дом который украшает (не украшает) нашу улицу"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас в городе очень много улиц. На каждой улице очень много домов: одни - украшают улицы и радуют глаз человека, другие, наоборот, портят все впечатление. На моей улице стоит красивый дом. Он выполнен в стиле барокко: роскошные орнаменты на фасадах, колонны, красивые кованые ворота. Этот дом очень старый. На нем висит табличка, что здесь жил известный архитектор дореволюционной России. Но, к сожалению, дом постепенно начинает рушиться, а денег на реконструкцию исторического памятника государство не выделяет. Так давайте же поможем этому ДОМУ!
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