Що більше 2 в трьох сотому степені чи 3 в двох сотому Будь ласка потрібно зараз!!!
Алгебра
Що більше 2 в трьох сотому степені чи 3 в двох сотому Будь ласка потрібно зараз!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^300=2^(3*100)=(2^3)^100=8^100 3^200=3^(2*100)=(3^2)^100=9^100 8<9, 100>1 значит 8^100<9^100 значит 2^300<3^200
Гость:
2³⁰⁰ = (2³)¹⁰⁰ = 8¹⁰⁰ 3²⁰⁰ = (3²)¹⁰⁰ = 9¹⁰⁰ Следовательно 3²⁰⁰ > 2³⁰⁰
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