Що більше 2 в трьох сотому степені чи 3 в двох сотому Будь ласка потрібно зараз!!! 

Алгебра
Що більше 2 в трьох сотому степені чи 3 в двох сотому Будь ласка потрібно зараз!!! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^300=2^(3*100)=(2^3)^100=8^100   3^200=3^(2*100)=(3^2)^100=9^100   8<9, 100>1 значит 8^100<9^100 значит 2^300<3^200
Гость:
2³⁰⁰ = (2³)¹⁰⁰ = 8¹⁰⁰        3²⁰⁰ = (3²)¹⁰⁰ = 9¹⁰⁰ Следовательно   3²⁰⁰ > 2³⁰⁰
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