вкабинете в3шкафах пежат модели геометрических фигур во 2шкафуна4 модели больше чем в 3 и на15 меньше чем в1 сколько моделеи в каждом шкафу если всего50

Гость: Гость:

в первом шкафу х моделей. во втором на 15 мод. меньше, чем в первом, т.е. х-15 моделей, а это на 4 больше, чем в третьем. значит, в третьем х-15-4=х-19 моделей. всего их 50. х+(х-15)+(х-19)=50 3х=84 х=84/3=28 в 1 шкафу 28 моделей, во втором 28-15=13 моделей, в третьем 13-4=9 моделей.