вкабинете в3шкафах пежат модели геометрических фигур во 2шкафуна4 модели больше чем в 3 и на15 меньше чем в1 сколько моделеи в каждом шкафу если всего50
Алгебра
вкабинете в3шкафах пежат модели геометрических фигур во 2шкафуна4 модели больше чем в 3 и на15 меньше чем в1 сколько моделеи в каждом шкафу если всего50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первом шкафу х моделей. во втором на 15 мод. меньше, чем в первом, т.е. х-15 моделей, а это на 4 больше, чем в третьем. значит, в третьем х-15-4=х-19 моделей. всего их 50. х+(х-15)+(х-19)=50 3х=84 х=84/3=28 в 1 шкафу 28 моделей, во втором 28-15=13 моделей, в третьем 13-4=9 моделей.
Гость:
пусть в первом шкафу х моделей, тогда х+(х-15)+(х-15-4)=50 3х-34=50 3х=50+34 х=84/3 х=28 шт в первом шкафу 28-15=13шт во втором 28-19=9шт в третьем
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