Объем прямоугольного параллелепипеда равна 32. Чему будет равен объем параллелепипеда, если каждое его ребро уменьшить в 2 раза?

Гость: Гость:

если каждое ребро прямоугольного паралелепипеда уменьшить в 2 разы, то его обьем уменьшится в 1) 2*2*2= 8 раз - во столько раз уменьшится обьем 2) 32:8=4 - будет равен обьем ответ: 4