Объем прямоугольного параллелепипеда равна 32. Чему будет равен объем параллелепипеда, если каждое его ребро уменьшить в 2 раза?
Геометрия
Объем прямоугольного параллелепипеда равна 32. Чему будет равен объем параллелепипеда, если каждое его ребро уменьшить в 2 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если каждое ребро прямоугольного паралелепипеда уменьшить в 2 разы, то его обьем уменьшится в 1) 2*2*2= 8 раз - во столько раз уменьшится обьем 2) 32:8=4 - будет равен обьем ответ: 4
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