почему история о царевне и семи богатырях названа сказкой
Литература
почему история о царевне и семи богатырях названа сказкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что это придуманная история и не может такое быть на самом деле
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