Дан прямоугольник АВCD AC и BD диагонали,пересекающиеся в точке О Доказать что треугольник AOD равен треугольнику BOC

Геометрия

Дан прямоугольник АВCD AC и BD диагонали,пересекающиеся в точке О Доказать что треугольник AOD равен треугольнику BOC

Автор: Гость