Дан прямоугольник АВCD AC и BD диагонали,пересекающиеся в точке О Доказать что треугольник AOD равен треугольнику BOC
Геометрия
Дан прямоугольник АВCD AC и BD диагонали,пересекающиеся в точке О Доказать что треугольник AOD равен треугольнику BOC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АО = ОС ВО = OD (диагонали прямоугольника точкой пересечения делятся пополам) AD = BC (противоположные стороны прямоугольника равны) Поэтому треугольники AOD и ВОС равны по трем сторонам
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