спортсмен прыгает в высоту на 2м35см.дельфин может прыгать выше него на 362см.на какую высоту приблизительно может прыгнуть дельфин?округли ответ до десятков
Математика
спортсмен прыгает в высоту на 2м35см.дельфин может прыгать выше него на 362см.на какую высоту приблизительно может прыгнуть дельфин?округли ответ до десятков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
362 см=3.62 м 2м35см=2.35 м 1) 3.62+2.35=5.97 м - высота на которую может прыгнуть дельфин или округливая до десятых 6.0 м - высота на которую приблизительно может прыгнуть дельфин
Гость:
235+362=597см=5м97см=6,0м дельфин может прыгнуть приблизительно на 6,0м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Перпендикуляр проведённый из середины одного из катетов на гипотенузу=2,4 дм,а расстояние от середины гипотенузы до другова катета=3 дм.Найдите сто...
Математика
С металлического прута длина которого а делают модель прямокутного паралеллепипеда с квадратной основой Какой должна быть сторона основы чтобы полн...
Физика
за какое время автомобиль который начинает двигаться с ускорением 0,6 м/с2пройдёт путь равный 30-ти метрам
Українська література
как вы думаете,зачем нужно знать геологическую историю страны,территории,где мы живем.ПРиведите примеры!