1) Мяч упал с высоты 2м. и отскочив от земли был пойман на высоте 1м. В обоих направлениях мяч двигался вдоль вертикальной прямой. Определить путь I и перемещение S мяча за все время его движения.
Физика
1) Мяч упал с высоты 2м. и отскочив от земли был пойман на высоте 1м. В обоих направлениях мяч двигался вдоль вертикальной прямой. Определить путь I и перемещение S мяча за все время его движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение l1=2м l=l1+l2=2м+1м=3м l2=1м S=l1-l2=2м-1м=1м l-? S-? Ответ: S=1м; l=3м.S-?
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