1) Мяч упал с высоты 2м. и отскочив от земли был пойман на высоте 1м. В обоих направлениях мяч двигался вдоль вертикальной прямой. Определить путь I и перемещение S мяча за все время его движения.

Физика
1) Мяч упал с высоты 2м. и отскочив от земли был пойман на высоте 1м. В обоих направлениях мяч двигался вдоль вертикальной прямой. Определить путь I и перемещение S мяча за все время его движения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                               Решение l1=2м                 l=l1+l2=2м+1м=3м l2=1м                 S=l1-l2=2м-1м=1м   l-?                       S-?                     Ответ: S=1м; l=3м.S-?    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
H2+CL2= Zn+HCL = CuO+HBr = NaOH+HI = Al(OH)3+HI = Na2CO3+HCL = NH3+HCL = HCL+AgI =  
Ответить
Физика
напряженность поля в керосине(2),образованная точечным зарядом 10 в степени -10 Кл на некотором расстоянии от него 5 Н/Кл . Определить расстояние о...
Ответить
Қазақ тiлi
Задание: разгадайте ребус: нарисована стена"чашка. Что это может значить?
Ответить
Технология
Расчитайте индекс цен , если за отчетный период номинальная заработная плата выросла на 20%, а реальная заработная плата снизилась на 20%.
Ответить
Физика
Каково ускорение поезда, если, имея при подходе к станции начальную скорость 90 км/ч, он остановился за 50 с?
Ответить