1) Мяч упал с высоты 2м. и отскочив от земли был пойман на высоте 1м. В обоих направлениях мяч двигался вдоль вертикальной прямой. Определить путь I и перемещение S мяча за все время его движения.

Физика

1) Мяч упал с высоты 2м. и отскочив от земли был пойман на высоте 1м. В обоих направлениях мяч двигался вдоль вертикальной прямой. Определить путь I и перемещение S мяча за все время его движения.

Автор: Гость