напряженность поля в керосине(2),образованная точечным зарядом 10 в степени -10 Кл на некотором расстоянии от него 5 Н/Кл . Определить расстояние от заряда до данной точки поля и силу,с которой поле действует на заряд 3*10 в ст...

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epsilon=2 epsilon0=8,85*10 в -12 степени q0=10 в -10 степени E=5 q=3*10 в степени-6 r-? F- ? Напряженность поля созданная зарядом на некотором расстоянии от него определяется формулой E=q0/(4*pi*epsilon*epsilon0*(r в квадрате)) pi=3,14 отсюда выражаем r r=корень квадратный из(4*pi*E*epsilon*epsilon0/q0) Подставляем числа и получаем r=приблизительно 3,334 (м) Сила F определяется по закону Куллона F=q0*q/(4*pi*epsilon*epsilon0*(r в квадрате)) Или можна воспользоваться другой формулой для напряженности (гараздо проще) E=F/q отсюда F=E*q F=15*10 в-6 стпени (Н)