Массовая доля гидроксида натрия в 100 г, необходимого для полной нейтрализации 4,9 г серной кислоты ?

Гость: Гость:

Реакция: 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O (жирным - коэффиценты). Найдем кол-во молей серной кислоты: 4.9/98=0,05 моль. То тогда для полной нейтрализации той же серной кислоты необходимо гидроксида натрия молярным количеством 0,1 моль( 0,05*2=0,1 - расчет по коэффицентам реакции). Значит, масса NaOH равно 0,1*40=4 грамма. А его массовая доля в растворе, если я правильно понял, найдется так: 4/100=0,04 или 4%. Ответ таков: массовая доля гидроксида натрия равна 4%.