4(2-3m)-(6-m)-2(3m 4)=-17m-6

Алгебра
4(2-3m)-(6-m)-2(3m 4)=-17m-6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(2-3m)-(6-m)-2(3m-4)=-17m-6 4(2-3m)+m-2(3m-4)-6=-17m-6 8-12m+m-6m+8-6=-17m-6 10-17m=-17m-6 
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