помогите написать сочинение миниатюру на тему морское дно
Русский язык
помогите написать сочинение миниатюру на тему морское дно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морское дно,твердая поверхность,лежащая толщей воды в Океанах.Основными компонентами и отличительными признаками морского дна является Континентальный шельеф.В море есть разные рыбы,морские растения,морские черепахи и другие.Дельфины очень красивы,милы,умны.а так же есть Акулы звери,к сожеленью они не любят людей,как дельфины.Растения в море бывает разные,но очень красивые.нужно оберегать море,ведь когда-нибуть море может и не стать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
составить предложение из данных слов 1 are there two in flat our bedrooms 2. living room is nice there a his house in 3.nj flat our there pantries...
Физика
Пуля, летящая со скоростью 400 м/с влетела в деревянную доску и углубилась в лес на 20 см с каким ускорением двигалась пуля внутри доски? на какой ...
Геометрия
как решить задачу Осевое сечение цилиндра-квадрат, длина диагонали которого равна 20 см. Найдите радиус радиус основания цилиндра
Русский язык