помогите написать сочинение миниатюру на тему морское дно

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Морское дно,твердая поверхность,лежащая толщей воды в Океанах.Основными компонентами и отличительными признаками морского дна является Континентальный шельеф.В море есть разные рыбы,морские растения,морские черепахи и другие.Дельфины очень красивы,милы,умны.а так же есть Акулы звери,к сожеленью они не любят людей,как дельфины.Растения в море бывает разные,но очень красивые.нужно оберегать море,ведь когда-нибуть море может и не стать.