Пуля, летящая со скоростью 400 м/с влетела в деревянную доску и углубилась в лес на 20 см с каким ускорением двигалась пуля внутри доски? на какой глубине скорость пули уменьшилась в 2 раза?
Физика
Пуля, летящая со скоростью 400 м/с влетела в деревянную доску и углубилась в лес на 20 см с каким ускорением двигалась пуля внутри доски? на какой глубине скорость пули уменьшилась в 2 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина тормозного пути определяется по формуле S = V² / (2 * a). В данном случае a = -V² (2 * S) = - 400² / (2 * 0,2) = -400000 м/c². Поскольку путь пропорционален квадрату скорости, то начиная со скорости вдвое меньшей пуля прошла расстояние вчетверо меньшее, то есть 20 / 4 = 5 см. Следовательно, скорость пули уменьшилась вдвое на глубине 20 - 5 = 15 см.
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