Пуля, летящая со скоростью 400 м/с влетела в деревянную доску и углубилась в лес на 20 см с каким ускорением двигалась пуля внутри доски? на какой глубине скорость пули уменьшилась в 2 раза?

Физика

Пуля, летящая со скоростью 400 м/с влетела в деревянную доску и углубилась в лес на 20 см с каким ускорением двигалась пуля внутри доски? на какой глубине скорость пули уменьшилась в 2 раза?

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