Вычислите объем этилена который потребуется для получения этилого спирта массой 184.усл норм

Химия
Вычислите объем этилена который потребуется для получения этилого спирта массой 184.усл норм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С2H4 +H2O =  C2H5OH m(C2H5OH) = 184 n(C2H5OH)= 46/184 = 0,25 V(С2H4)= 0,25 * 22,4 =5,6
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