написать мини сочинение на тему зачем нужно писать грамотно

Если ты не будешь писать грамотно то другие люди не будут тебя понимать например:школа пришла в я,правильно:я пришла в школу,в школу я пришла.

Гость: Гость:

Уметь грамотно, хорошо писать нужно не только писателю и ученым. Даже хорошо, свободно и с известной долей юмора написанное письмо другу характеризует нас не меньше, чем наша устная речь. Через письмо можно показать свою грамотность, раскованность, симпатию к человеку. Но как научиться писать грамотно? Нужно больше читать, обращая внимание на правописание слов, необходимо хорошо знать правила орфографии, уметь работать со словарями различных типов. Чтобы научиться писать,— надо писать, писать письма, дневники, рассказы, сочинения