помогите написать красткое сочинение по пословице " Без труда , нет плода "
Литература
помогите написать красткое сочинение по пословице " Без труда , нет плода "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собрался однажды Петя с дедом на рыбалку. Дедушка сидит, удочки подготавливает, узлы вяжет, крючки прикрепляет, а Петя за компьютером играет. Дедушка говорит: - «Петя, иди я тебя научу правильно крючки крепить, чтобы не оборвались». Петя ему отвечает: - «Нет, дед, я занят. Я и так все умею». Дедушка опять его зовет: - «Петя, иди я покажу, как правильно удочку закидывать». Петя снова: - Нет, дед, я занят. Я и так все умею». Вот пришли они на озеро рыбачить, закидывает Петя удочку, цепляет себя за штаны и падает прямо в воду. Дедушка смеется и говорит: - « Без труда, нет и плода».
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