помогите написать красткое сочинение по пословице " Без труда , нет плода " 

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помогите написать красткое сочинение по пословице " Без труда , нет плода " 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Собрался однажды Петя  с дедом на рыбалку.  Дедушка сидит, удочки подготавливает, узлы вяжет, крючки прикрепляет, а Петя за компьютером играет. Дедушка говорит: - «Петя, иди я тебя научу правильно крючки крепить, чтобы не оборвались». Петя ему отвечает: - «Нет, дед, я занят. Я и так все умею». Дедушка опять его зовет: - «Петя, иди я покажу, как правильно удочку закидывать». Петя снова: - Нет, дед, я занят. Я и так все умею».   Вот пришли они на озеро рыбачить, закидывает Петя удочку,  цепляет себя за штаны и падает прямо в воду. Дедушка смеется и говорит: - « Без труда, нет и плода».  
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