Помогите краткое сочинение по пословице " Без труда не вытащишь и рыбку из пруда"
Литература
Помогите краткое сочинение по пословице " Без труда не вытащишь и рыбку из пруда"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Это очень старая и мудрая пословица. Она своим содержанием говорит о том, что в любом деле необходимо потрудится. Ведь просто так не думая, не прилагая усилия нечего не выйдет. Это относится ко всем человеческим профессиям: хирург, художник, шахтёр, учитель да и даже тот самый рыболов, любое дело требует труда.
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