слили 40 г 10%-ного раствора серной кислоты с раствором нитрата бария, содержащим 2,61 г соли. Расчитайте массу образовавшегося осадка
Химия
слили 40 г 10%-ного раствора серной кислоты с раствором нитрата бария, содержащим 2,61 г соли. Расчитайте массу образовавшегося осадка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4(осадок)+2HNO3 n(H2SO4) = 40*0,1 / 98 = 0,04 n(Ba(NO3)2) = 2,61/261 = 0,01 - недостаток n(BaSO4)= 0,01 * 233 = 2,33 г
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