слили 40 г 10%-ного раствора серной кислоты с раствором нитрата бария, содержащим 2,61 г соли. Расчитайте массу образовавшегося осадка

Химия

слили 40 г 10%-ного раствора серной кислоты с раствором нитрата бария, содержащим 2,61 г соли. Расчитайте массу образовавшегося осадка

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