слили 40 г 10%-ного раствора серной кислоты с раствором нитрата бария, содержащим 2,61 г соли. Расчитайте массу образовавшегося осадка

Химия
слили 40 г 10%-ного раствора серной кислоты с раствором нитрата бария, содержащим 2,61 г соли. Расчитайте массу образовавшегося осадка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4(осадок)+2HNO3   n(H2SO4) = 40*0,1 /  98 = 0,04 n(Ba(NO3)2) =  2,61/261 = 0,01 - недостаток n(BaSO4)= 0,01 * 233 = 2,33 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
объем прямоугольного паралеппипеда равен 165 см кубических его измерения выражаются простыми числами найдитеизмеренияданного прямоугольного паралле...
Ответить
Математика
стоимость 42 радиодиталей одного вида 6300 р а стоимость 16 радиодиталей другого вида 7200 р цена какой детали больше и во сколько раз
Ответить
Математика
задача №129 За неделю рабочий должен обработать 250 деталей. В понидельник он выполнил 20% недельного плана, во вторник сделал на10 деталей меньше ...
Ответить
Алгебра
Велосипедист едит из одного города в другой со скоростью 10км/ч.Если бы он ехал со скоростью 12 км/ч то приехал бы в конечный пункт на 4 ч раньше.К...
Ответить
Математика
В два больших ларца сложено 305 карт. В одном из ларцов на 25 карт больше. Сколько карт в каждом ларце.
Ответить