Велосипедист едит из одного города в другой со скоростью 10км/ч.Если бы он ехал со скоростью 12 км/ч то приехал бы в конечный пункт на 4 ч раньше.Какое расстояние преодолел велосипедист.

пусть расстояние равно х км, тогда он ехал х\10 часов, если бы он ехал со скростью 12 км\час, то проехал бы это расстояние за х\12 часов. По условию задачи х\10-х\12=4 |*60 6х-5х=240 x=240 ответ: 240 км

Гость: Гость:

х км - расстояние между городами х/10 ч времени ехал велосипедист туда х/12 ч времени ехал бы велосипедист туда По условию известно, что если бы он ехал быстрее то приехал бы в конечный пункт на 4 ч раньше. Составим уравнение: х/10 - х/12 = 4 6х - 5х = 4 * 60 х = 240 Ответ. 240 км расстояние между городами.