АВС-равнобедренный треугольник с основанием АС;СD-биссектриса угла С.ADC=150 градусов.найти угол В

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Решение. Треугольник АВС равнобедренный с основанием АС, по свойству углов при основании равнобедренного треугольника угол ВАС=угол АСВ СD-биссектриса угла С по определению биссектриссы угол АСD=угол BCD .ADC=150 градусов значит по свойству смежных углов угол BDC=180-угол ADC=180-150=30 градусов Сумма углов треугольника равна 180 Пусть угол В равен х, тогда угол ВАС=угол АСВ=(180-х)\2=90-х\2 угол АСD=угол BCD=1\2угол АСВ=1\2*(90-х\2)=45-х\4 х+45-х\4+30=180 3х\4=180-75 3х\4=105 х=105*4\3=140 ответ: 140 градусов