Что привело к "Великому кризису" в Италии,Германии,Испании?

Обществознание
Что привело к "Великому кризису" в Италии,Германии,Испании?
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Автор: Гость
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Гость:
реорганизация экономики
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