при нагревании воды от 15 до 100 градусов С внутреняя эергия ее увеличиваеться на 178,8 кдж Найдите массу нагреваемой воды

Физика

при нагревании воды от 15 до 100 градусов С внутреняя эергия ее увеличиваеться на 178,8 кдж Найдите массу нагреваемой воды

Автор: Гость