при нагревании воды от 15 до 100 градусов С внутреняя эергия ее увеличиваеться на 178,8 кдж Найдите массу нагреваемой воды
Физика
при нагревании воды от 15 до 100 градусов С внутреняя эергия ее увеличиваеться на 178,8 кдж Найдите массу нагреваемой воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q = cm(t2 - t1) 178800 = 4200m(100 - 15) 178800 = 357000m m = 178800/357000; m = 0,5 кг. Ответ: 0,5 кг.
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