Реши уравнение любым способом 465+53х-46х=3139
Математика
Реши уравнение любым способом 465+53х-46х=3139
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
465+53х-46х=3139 7х=3139-465 х=2674:7 х=382
Гость:
465+53х-46х=3139 7х=3139-465 7х=2674 х=382 465+53*382-46*382=3139
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