Начертите координатный лучь,приняв за еденичный отрезок длину12клеток тетради.Отметьте на луче точки с координатами;3/4.1/6.5/12.2/3.9/12.4/6.Какие из этих чисел являются координатами одной и тойже точки.

Гость: Гость:

Рисуеш отрезок на 12 клеточек _ _ _ _ _ _ _ _ _/ _ _ _ это получается12/12 а нам надо найти 3/4 значит мы (12:4)*3=9 клеток. теперь мы на нашем отрезке делаем обозначение.далее 1/6 значит мы этот отрезок делим на 6 (12:6)*1=2 клеточки тоже их обозначаем и так далее 5/12 это 12:12*5= 5 клеток 2/3 это (12:3)*2=8 клеток 9/12 это 12:12*9=9 клеток 4/6 это 12:6*4=8 клеток вот у нас и получается, что числа 2/3,4/6 одинаковы и 9/12,3/4 тоже являются одинаковыми координатами одной и тойже точки