Начертите координатный лучь,приняв за еденичный отрезок длину12клеток тетради.Отметьте на луче точки с координатами;3/4.1/6.5/12.2/3.9/12.4/6.Какие из этих чисел являются координатами одной и тойже точки.
Математика
Начертите координатный лучь,приняв за еденичный отрезок длину12клеток тетради.Отметьте на луче точки с координатами;3/4.1/6.5/12.2/3.9/12.4/6.Какие из этих чисел являются координатами одной и тойже точки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4=9 1/6=2 5/12=5 2/3=8 9/12=9 4/6=8 Какие из этих чисел являются координатами одной и тойже точки? - 3/4=9/12=9 и 2/3=4/6=8 о 2 5 8 9 12 .__.___.___._.___ .______
Гость:
Рисуеш отрезок на 12 клеточек _ _ _ _ _ _ _ _ _/ _ _ _ это получается12/12 а нам надо найти 3/4 значит мы (12:4)*3=9 клеток. теперь мы на нашем отрезке делаем обозначение.далее 1/6 значит мы этот отрезок делим на 6 (12:6)*1=2 клеточки тоже их обозначаем и так далее 5/12 это 12:12*5= 5 клеток 2/3 это (12:3)*2=8 клеток 9/12 это 12:12*9=9 клеток 4/6 это 12:6*4=8 клеток вот у нас и получается, что числа 2/3,4/6 одинаковы и 9/12,3/4 тоже являются одинаковыми координатами одной и тойже точки
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