даны чтыре различные точки A, B, C и D. Назовите все отрезки с концами в этих точках.

Геометрия
даны чтыре различные точки A, B, C и D. Назовите все отрезки с концами в этих точках.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все отрезки с концами в этих точках.  АВ, АС, AD, BC, BD, CD   (AB и BA - єто один и тот же отрезок)
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