Дано:  W(C)=8% W(Cl)=92% Mr(CxCly)=152 Найти : формулу 

Химия
Дано:  W(C)=8% W(Cl)=92% Mr(CxCly)=152 Найти : формулу 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(C) в CxCly = 152*0,08=12,16 n(C) = 1 M(Cl)в CxCly = 152*0,92=139,84 n(Cl) = 139,84/35.5 = 4 CCl4 -тетрахлорметан 
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