Перший оператор набрав на компютері 900 сторінок тексту за 6 тижнів,другий набрав таку саму кількість сторінок за 5 тижнів. На скільки більше сторінок за теждень набиравдругий оператор, ніж перший,якщо щотижня кожний з них наби...
Математика
Перший оператор набрав на компютері 900 сторінок тексту за 6 тижнів,другий набрав таку саму кількість сторінок за 5 тижнів. На скільки більше сторінок за теждень набиравдругий оператор, ніж перший,якщо щотижня кожний з них набирав однакову кількість сторінок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 900:6=150 сторінок в тиждень набирав перший оператор 2) 900:5=180 сторінок в тиждень набирав другий оператор 3) 180-150=30 сторінок в тижюдень - на стільки більше набирав другий оператор відповідь: на 30 сторінок в тиждень
Гость:
900/6=150страниц в неделю первый оператор 900/5=180страниц в неделю второй оператор 180-150=30стр больше набирал второй оператор
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