Перший оператор набрав на компютері 900 сторінок тексту за 6 тижнів,другий набрав таку саму кількість сторінок за 5 тижнів. На скільки більше сторінок за теждень набиравдругий оператор, ніж перший,якщо щотижня кожний з них наби...

Математика

Перший оператор набрав на компютері 900 сторінок тексту за 6 тижнів,другий набрав таку саму кількість сторінок за 5 тижнів. На скільки більше сторінок за теждень набиравдругий оператор, ніж перший,якщо щотижня кожний з них набирав однакову кількість сторінок?

Автор: Гость