Запиши на числовом луче все числа,при которых неравенство ? меньше 5 верно |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 0 1 А В С Запиши к...

Математика

Запиши на числовом луче все числа,при которых неравенство ? меньше 5 верно |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 0 1 А В С Запиши какие числа на числовом луче соответствуют точкам А,B,С

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