Запиши на числовом луче все числа,при которых неравенство ? меньше 5 верно |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 0     1                                              А                 В      С   Запиши к...

Математика
Запиши на числовом луче все числа,при которых неравенство ? меньше 5 верно |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 0     1                                              А                 В      С   Запиши какие числа на числовом луче соответствуют точкам А,B,С
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эти числа 0, 1, 2, 3, 4
Гость:
----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 0    1     2     3    4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в гирлянде 44 флажков красного жолтого синего и зелёного цвета красных синих и зелёных  флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красн...
Ответить
Химия
напишіть електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 21 і 48?
Ответить
Математика
В двух корзинах лежало 86 яблок. Когда из первой во вторую переложили 3 яблока, то яблок в корзинах стало поровну. Сколько яблок было в каждой корз...
Ответить
Физика
вычислите количество теплоты,выделенное при полном сгорании 0,51т антрацита.(удельная теплота сгорания антрацита 3,4*10 седьмыз Дж/кг
Ответить
Химия
написать электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 21 и 48?
Ответить