Запиши на числовом луче все числа,при которых неравенство ? меньше 5 верно |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 0 1 А В С Запиши к...
Математика
Запиши на числовом луче все числа,при которых неравенство ? меньше 5 верно |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 0 1 А В С Запиши какие числа на числовом луче соответствуют точкам А,B,С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эти числа 0, 1, 2, 3, 4
Гость:
----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 0 1 2 3 4
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