в гирлянде 44 флажков красного жолтого синего и зелёного цвета красных синих и зелёных  флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красных синих и жёлтых 32 штуки сколько флажкрв каждого цвета в отдельности  

Математика
в гирлянде 44 флажков красного жолтого синего и зелёного цвета красных синих и зелёных  флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красных синих и жёлтых 32 штуки сколько флажкрв каждого цвета в отдельности  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44-37=7 желтых флажков 44-29=15 красных флажков 44-32= 12 зеленых фл. 44-(7+15+12)=10 синих 
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