вычислите количество теплоты,выделенное при полном сгорании 0,51т антрацита.(удельная теплота сгорания антрацита 3,4*10 седьмыз Дж/кг
Физика
вычислите количество теплоты,выделенное при полном сгорании 0,51т антрацита.(удельная теплота сгорания антрацита 3,4*10 седьмыз Дж/кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=0,51т=510 кг, q=3,4*10^7 Дж/кг Найти: Q Решение: Количевство теплоты, выделяемое при сгорании, вычисляется по формуле Q=q*m Q=3,4*10^7Дж/кг *510 кг=1 734 *10^6 Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите пожалуйста с русским умоляяю вааас оочень прошу!1!1 1. Запишите 10 слов, в которых были бы только гласные о. в русском языке есть слово с ...
Геометрия
Диагональ прямоугольника образует с одной из его сторон угол 40 найдите острый угол,образующийся при пересечении диагоналей данного прямоугольника
География