вычислите количество теплоты,выделенное при полном сгорании 0,51т антрацита.(удельная теплота сгорания антрацита 3,4*10 седьмыз Дж/кг

Физика
вычислите количество теплоты,выделенное при полном сгорании 0,51т антрацита.(удельная теплота сгорания антрацита 3,4*10 седьмыз Дж/кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=0,51т=510 кг, q=3,4*10^7  Дж/кг Найти: Q Решение: Количевство теплоты, выделяемое при сгорании, вычисляется по формуле Q=q*m Q=3,4*10^7Дж/кг *510 кг=1 734 *10^6 Дж  
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