на первом лугу 54 коровы. На втором лугу 36 коров. Сколько всего коров вместе?
Математика
на первом лугу 54 коровы. На втором лугу 36 коров. Сколько всего коров вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54+36=90(кор) Ответ: всего вместе 90 коров
Гость:
54+36 = 90 коров на первом и втором лугах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Диагональ прямоугольника образует с одной из его сторон угол 40 найдите острый угол,образующийся при пересечении диагоналей данного прямоугольника
География
Математика
Русский язык