на первом лугу 54 коровы. На втором лугу 36 коров. Сколько всего коров вместе?

Математика
на первом лугу 54 коровы. На втором лугу 36 коров. Сколько всего коров вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54+36=90(кор) Ответ: всего вместе 90 коров 
Гость:
54+36 = 90 коров на первом и втором лугах
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