загадки с однородными членами

Гость: Гость:

Пыль с дороги захватил, А потом, набравшись сил, Завертелся, закружился И столбом до неба взвился, (УРАГАН) 2) Через поля, через луга Встала нарядная дуга. (РАДУГА) 3) Покружилась звездочка В воздухе немножко, Села и растаяла На моей ладошке. (СНЕЖИНКА) 4) Если солнышко в окне, Я от зеркала, от лужи Пробегаю по стене. (СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК)