загадки с однородными членами

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загадки с однородными членами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Пыль с дороги захватил,  А потом, набравшись сил,  Завертелся, закружился И столбом до неба взвился,  (УРАГАН) 2) Через поля, через луга  Встала нарядная дуга. (РАДУГА) 3) Покружилась звездочка  В воздухе немножко,  Села и растаяла На моей ладошке.  (СНЕЖИНКА) 4) Если солнышко в окне,  Я от зеркала, от лужи  Пробегаю по стене. (СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК)
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