загадки с однородными членами
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загадки с однородными членами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пыль с дороги захватил, А потом, набравшись сил, Завертелся, закружился И столбом до неба взвился, (УРАГАН) 2) Через поля, через луга Встала нарядная дуга. (РАДУГА) 3) Покружилась звездочка В воздухе немножко, Села и растаяла На моей ладошке. (СНЕЖИНКА) 4) Если солнышко в окне, Я от зеркала, от лужи Пробегаю по стене. (СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК)
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