Туристы проехали поездом 840 км и теплоходом 415 км, после чего им осталось проехать на автомобиле 265 км и пройти пешком 72 км. Найди длину всего маршрута.

Математика

Туристы проехали поездом 840 км и теплоходом 415 км, после чего им осталось проехать на автомобиле 265 км и пройти пешком 72 км. Найди длину всего маршрута.

Автор: Гость