Туристы проехали поездом 840 км и теплоходом 415 км, после чего им осталось проехать на автомобиле 265 км и пройти пешком 72 км. Найди длину всего маршрута.
Математика
Туристы проехали поездом 840 км и теплоходом 415 км, после чего им осталось проехать на автомобиле 265 км и пройти пешком 72 км. Найди длину всего маршрута.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина всего маршута это сумма 840+415+265+72=1592
Гость:
840+415+265+72=1592 км длина всего маршрута
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