Решите уравнение: 3(3x-1)+2=5(1-2x)+13 пожалуйста решите
Алгебра
Решите уравнение: 3(3x-1)+2=5(1-2x)+13 пожалуйста решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х-3+2=5-10х+13 9х+10х=5+13+3-2 19х= 19 х=19:19 х=1
Гость:
3(3x-1)+2=5(1-2x)+13 9x - 3 + 2 = 5 - 10x + 13 9х + 10х = 18 + 1 19х = 19 х = 1 Ответ. х = 1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Петя,Коля и Слава поочерёдно парами становились на весы.Петя и Коля вместе весят 55 кг, Коля и Слава вместе -- 58 кг, а Петя и Слава -- 59 кг. Скол...
Математика
По проселочной дороге велосепидист едет со скоростью х км/ч, а по шоссе в 3 раза быстрее. Запишите на математическом языке: а) скорость велосепиди...
Алгебра
на строительстве работали две бригады . после пяти дней работы вместе вторую бригаду перевели и первая бригада закончила работу за 9 дней за скольк...