название клавиши переключения регистров клавиатуры
Экономика
название клавиши переключения регистров клавиатуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Caps Lock,Shift
Гость:
shift-шифт и caps loct-капс лук
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Впишите в таблицу ответов сумму чисел, которые,по вашему мнению,должны стоять на месте вопросительных знаков:10080;10080;5040;?;420;?;?;2.
Математика
Рабочий изготовил 10 деталей на своем станке за 52ч 30мин; станок-автомат изготовил 25 таких же деталей за 43ч 45 мин. Во сколько раз автомат работ...