Впишите в таблицу ответов сумму чисел, которые,по вашему мнению,должны стоять на месте вопросительных знаков:10080;10080;5040;?;420;?;?;2.
Математика
Впишите в таблицу ответов сумму чисел, которые,по вашему мнению,должны стоять на месте вопросительных знаков:10080;10080;5040;?;420;?;?;2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10080:1=10080 10080:2=5040 5040:3=1680 1680:4=420 420:5=84 84:6=14 14:2=7
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